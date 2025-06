JAANIPÄEV Jaanituurid – osa tasuta, osa raha eest

Üks suurtest korraldajatest on meelelahutusettevõte BGM Management, mis on asutatud 1998. aastal ja on kodulehe andmetel korraldanud 430 kontserti ning 38 festivali. Ettevõtte eesotsas on Meie Mehe muusik Emil Oja. Sel suvel toob korraldaja rahvani neli jaanipidu: Rae vallas Jüris, Rakveres, Intsikurmul ning Valgerannas. Tegemist on tuuriformaadiga, kus erinevates Eesti paikades toimuvad peod suuresti sarnase esinejate koosseisuga, kuid olenevalt asukohast on kas sissepääs tasuta või tuleb tasuda paarikümne eurone piletihind.