Vene majandushiilgust näitama pidanud konverentsil tõi minister sünge sõnumi

Venemaa suur probleem on inflatsioon, mis maikuus ulatus 10 protsendini. Hindu kütavad üles sõjakulud Ukrainas ning ka tööjõupuudus. Inflatsiooniga võitlemiseks tõstis keskpank juba oktoobris intressimäärad ülikõrge 21 protsendini.



Eelmise aasta viimases kvartalis teatas Vene statistikaamet Rosstat aga, et majanduskasv on 4,5 protsenti. Ökonomistid hoiatasid, et majandus on üle kuumenemas. Kasv oli väga kiire, muu hulgas seetõttu, et vallutussõjaga seotud kulud mõjusid majandusele dopinguna.



Viimastel kuudel on ökonomistid aga hoiatanud, et kõrge baasintress ja tööstustoodangu langus räsivad majandust. Samuti ka Vene nafta madal hind.



Rešetnikovi sõnu kinnitab ka statistika. Esimeses kvartalis kasvas majandus 1,4 protsenti, mis jäi alla kõigile riiklikele prognoosidele.



Alates eelmisest nädalast, kui Iisrael Iraani ründas, on naftahinnad järsult tõusnud. See on Venemaale väga soodne, sest riik sõltub otseselt toormehindadest. Majanduse püsti aitamiseks sellest aga piisata ei pruugi.



Nädala eest võttis riigiduuma vastu tänavuse riigieelarve muudatused. Tulud vähenevad, defitsiit süveneb. Languse taga on pikaajaline nafta- ja gaasitulude kukkumine ning sõjakulutuste jätkuv kasv.



Rahandusminister Siluanov rääkis ka Peterburis, et valitsus kaalub muu hulgas maksuleevenduste tagasi keeramist. Näiteks kuu aega tagasi vähendati hotellide ja restoranide makse. Ökonomistid on siiski kurtnud, et sektoritele mõeldud soodustused ei too majanduskasvu.



Peterburi majandusfoorumiga samal ajal avaldatud ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsi andmed näitavad ka, et Venemaale ei voola enam raha sisse. Eelmisel aastal kukkusid otseinvesteeringud Venemaale 2,9 miljardile eurole. Nii vähe oli neid viimati 2001. aastal, vahendas Moscow Times. Võrreldes sõjaeelse ajaga on investeeringud vähenenud poole võrra.



Isegi kui sõda peaks homme lõppema, kaaluksid vaid vähesed suurettevõtted Venemaale investeerimist, kuna seal on püsivad poliitilised riskid, ütles Reutersile Venemaa keskpanga endine asepresident Sergei Aleksašenko, kes elab nüüd välismaal.



Analüütikud märgivad, et Venemaal on sagenenud eraomandi arestimised riigi poolt. Arestitud on mitme välisfirma varad, näiteks Carslbergi tehas ja Domodedovo lennujaam. See peletab investoreid eemale.



Kokku on sõja algusest sundvõõrandatud kümneid välisomandis olevaid ettevõtteid. Putin ütles eelmisel kuul, et need Venemaal endiselt tegutsevad, kuid riigi huvide vastaselt tegutsevad lääne tehnoloogiaettevõtted tuleks «kägistada».