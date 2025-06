Kinnisvarasse investeerimine on taas elavnenud

Kui võrrelda ostukäitumist naaberriikidega, siis Markuse sõnul ei taha lätlane nö paberil korterit osta. «See on tõepoolest siinsest turust erinev. Lätlane on pigem valmis panustama valmis või kohe valmivasse kodusse,» räägib Markus. «Et eestlane on harjunud n-ö paberil korterit ostma, väljendab siinset nägemust elupinnast kui investeeringust hästi. Eestis 2021. aastal oli turg selline, et kõik osteti paberil ära, kui mõtlesid liiga kaua, jäid korterist ilma. Inimestel ei olnudki varianti oodata, et midagi valmis saaks, krabati nii nagu jõuti. Tänaseks on olukord tarbija jaoks veidi rahunenud, saab valida nii alles valmimisel kui ka valmis korterite vahel.»