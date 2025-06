KALKULAATOR Kas keskmist palka teenival eestlasel on võimalik jõuda rahalise sõltumatuseni?

Säästa ja hajuta

Lemberi sõnul puudub universaalne, kõigile sobiv viis finantsvabaduse saavutamiseks. «Tasakaalustatud investeerimisportfell tähendab, et see on hajutatud ja koosneb nii aktsiaturu investeeringutest – fondidest ja üksikaktsiatest – kui ka tootlust teenivatest säästudest ja kohe kasutatavast meelerahufondist. Aktsiapõhiste investeeringute tootlus, aga ka riskid, on kõige suuremad. Fikseeritud tuluga variandid pakuvad stabiilsemat tootlust, mis võib aga olla madalam kui aktsiate puhul. Kiireloomuliste ja ootamatute kulutuste jaoks on oluline osa sääste hoida ka rahas, kuid arvestada, et selle tootlus on veelgi väiksem,» selgitas ta.