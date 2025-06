Euroopa Investeerimispank annab Leedule sõjaväebaasi rajamiseks hiigellaenu

Investeeringu eesmärk on tugevdada Euroopa kollektiivset kaitse- ja heidutusvõimet, eriti arvestades piirkonna kasvavaid julgeolekuohte. Uus baas hakkab võõrustama Saksamaa brigaadi, tugevdades Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) kiirreageerimisvõimet selles piirkonnas.

«See on märgiline samm Euroopa julgeoleku toetamisel,» ütles EIP Grupi president Nadia Calviño Luksemburgis pärast kohtumist Leedu rahandusministri Rimantas Šadžiusega. «Rahastades ulatuslikku militaartaristut, näitame oma valmisolekut vastata piirkonna kasvavatele kaitsevajadustele. See peegeldab EIP üha olulisemat rolli stabiilsuse tagamisel kogu Euroopa Liidus.»

Algatus on strateegiliselt oluline NATO idatiiva kaitse seisukohalt. Rūdninkai asub kitsa koridori lähedal, mis ühendab Balti riike ülejäänud NATO ning Euroopa Liiduga. Seda koridori tuntakse Suwalki koridori nime all ning see piirneb kagust Valgevenega ja loodest Venemaa Kaliningradi enklaaviga.