LHV Varahalduse juht: meil on kaks võimalust, et madalate pensionide august välja ronida

Tema arvates on Eestis kummaline, et siin räägitakse pensionitest väga lühiajalises plaanis. Esimene küsimus võiks olla hoopis see, et mida saab riik teha, et aastaks 2060 oleks keskmine pension keskmise sissetulekuga võrreldav. «Meil on vastupidi. Hakkame kuskil plähmerdama ja tagajärgede pärast ei muretse keegi,» ütleb ta.

Kõrgemad teenustasud

Vallistu tunnistab, et LHV pensionifondide valitsemistasud on neil keskmisest kallimad, sest nad annavad võlakirjade kaudu Eesti firmadele laene ja investeerivad ka otse Eesti firmadesse, mis on suhteliselt kulukas. «Kui meie investeerime Eftenisse, siis peame maksma neile, et nad meie raha investeeriks. Arvame, et see on siiski mõistlik investeering, mis teenib meile kõrgemat tootlust kui aktsiaturgudel,» räägib ta. (Eften on Eesti kinnisvarafondide valitseja, kellel on äri- ja ka veidi elamukinnisvara üle Baltikumi)

Vallistu joonistab skeemi, kuidas teenustasud moodustavad, ning räägib, et pole õige öelda, et LHV tasud on teistest kordades kõrgemad. Ta räägib, et nende teenustasud pole tõesti turu väiksemaid, kuid LHV eesmärk on pakkuda võimalikult suurt tootlust.

Vahur Vallistu rääkimas pensionifondide teenustasudest. Foto: Postimees

Kliente kaotati vähe