Välisinvesteeringud Venemaale on langenud 2001. aasta tasemele

Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil avaldatud andmed näitavad, et välisinvesteeringud langesid aastatel 2023–2024 koguni 62,8 protsenti, kirjutab Vene sõltumatu ajaleht The Moskow Times. Võrreldes sõjaeelse ajaga on langus olnud koguni 50 protsenti. 2021. aastal meelitas Venemaa riiki ligi 38,8 miljardit dollarit välisinvestorite raha. Venemaa alustas Ukraina vastu täiemahulist sõda 2022. aasta veebruaris.