Majandusekspert: hinnatõusu liider on vesi

«Huvitav on aga vaadata, kuidas on tootjahinnad muutunud kolme aasta lõikes ehk võrrelda tänast seisu 2022. aasta algusega. Sellel hetkel olid elektrihinnad just alustanud tõusu ja olid juba kõrgemad hetke keskmisest tasemest. Seetõttu on ka arusaadav, et elektritootmise tootjahind on tänase hetkeseisuga langenud pea 33 protsenti, samuti on langenud tootjahinnad energiamahukates harudes: metallitööstuses -5,5 protsenti ja naftatoodete tootmises -28 protsenti. Paberitööstuses, mis on ka energiamahukas, on hindade muutus olnud minimaalne ehk + 1,7 protsenti,» märkis Eamets.