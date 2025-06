Kabinetinõupidamisel oli põhiteemaks automaks ja teed. «Vähendame automaksu 100 eurot iga alaealise lapse kohta,» teatas peaminister Kristen Michal (RE) ja lubas, et suve jooksul saab eelnõu valmis, et aasta lõpuks oleks see arvesse võetud ja lastega pered soodustuse kätte saaks.