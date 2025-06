Riik hülgas ambitsioonika plaani toota 2030. aastaks sada protsenti taastuvelektrit

Ehkki valitsus seadis juba 2022. aastal muu Euroopaga võrreldes ambitsioonika eemärgi toota 2030. aastaks sada protsenti Eestis tarbitud elektrist taastuvenergiast, siis ütles energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt (RE) neljapäeval toimunud pressibriifingul, et eesmärk pole tänases vaates enam optimaalne ega realistlik. «Tuleb kohandada uus kaart muutunud maastiku järgi,» märkis ta. «Plaan, et kogu energia on tulevikus taastuv, siiski jääb, kuid enne 2035. aastat see ilmselt ei realiseeru.»