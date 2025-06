Elisa: tööohutus ei piirne füüsiline maailmaga

Tõsiasi, et küberturvalisus pole veel suutnud muutuda iga ameti juures baashügieeniks, ei ole pelgalt juhtide hooletus või IT-osakondade tegematajätmine. Pigem viitab olukord laiemale kultuurilisele nihkele, kus digitaalsed tööviisid on kiirelt peale tulnud ja töökeskkonnad pole jõudnud sellega kohaneda. Kui varem oli IT «kontorirahva» asi, siis tänaseks on asjad üksjagu muutunud.