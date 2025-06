Ülemiste keskus pälvis kõrge jätkusuutlikkuse sertifikaadi

Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse juht Tiia Nõmm rääkis, et saavutatud sertifikaat pole lihtsalt järjekordne tunnustus, vaid selge tõestus, et Eesti kinnisvara võib olla sama keskkonnasäästlik ja innovaatiline kui Põhjamaade või Lääne-Euroopa oma. «BREEAM In-Use sertifikaat annab Ülemiste keskusele olulise konkurentsieelise, kuna üha enam globaalseid ettevõtteid ja kaubamärke otsivad just keskkonnasertifikaatidega äripindu, sest see vastab nende endi kestlikkuse eesmärkidele. Lisaks annab sertifitseerimisprotsess meile endale tugeva tööriistakasti – võimaluse liikuda süstemaatiliselt edasi ja rakendada just neid meetodeid, mis on ette antud ning samal ajal meie jaoks ka reaalselt toimivad. See aitab meil pidevalt paremaks saada,» selgitas Nõmm.