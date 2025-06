TOP 10 Balti börsi kõige kuumema tootlusega aktsiad

Juhtkoha võttis tabelis sisse Eleving Group, mis on Balti börsil noteeritud ligi aasta, mis tähendab, et investorid on nüüdseks näinud kahe kvartali tulemusi ja 2024. aasta aruannet. Aktsia praegune hind 1,68 eurot on 1 protsent madalam kui 1,70 euro suurune IPO hind. Korrigeerituna 2024. aasta kasumist makstud dividendidega 0,13 eurot aktsia kohta, on IPO investorite tootlus positiivne 6 protsenti. Seda võib võrrelda Balti võrdlusindeksi 14 protsendilise tootlusega alates Eleving Groupi IPO-st 16. oktoobril 2024. Viivitust indeksiga võrreldes on raske seletada, kuna IPO ajal antud lubadused on täidetud.

Näiteks 2024. aasta teatatud laenuportfelli kasv 16 protsenti ületas keskpunkti suunatud vahemikku 5–20 protsenti. Lisaks täitus ka analüütikute hinnanguline 2024. aasta dividenditootlus umbes 7,5 protsenti, IPO hinna põhjal tegeliku tootlusega 7,3 protsenti. Aktsiahindade külgsuunalist arengut võib seletada eeldatava dividenditootluse langusega järgmistel aastatel, kuid see ei pruugi paika pidada. Näiteks ootab Enlight Research sel aastal dividende 0,14 eurot aktsia kohta, mis tähendab praeguse aktsiahinna põhjal 8,6 protsenti tootlust. See tähendab, et tegemist on kõrgeima oodatud tootlusega aktsiaga. Huvitav on see, et sarnane ettevõte DelfinGroup on suuruselt teine aktsia, mille eeldatav tootlus 2025. aastaks on 8,2 protsenti.