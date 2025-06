Olerexi ja Terminali vaidlus sõnakasutuse üle lõppes kompromissiga

Eesti Rahvusringhäälingu veebiväljaandes err.ee avaldati 2023. aasta 9. juunil artikkel «Terminal Oili juht: Olerexi juhtum on Eesti kütuseturu aegade suurim pettus.» Olerex esitas artiklis toodud ühe lause tõttu Terminali ning selle juhatuse liikme Raido Raudsepa vastu kohtule niiöelda laimuhagi. Nimelt leidis Olerex, et artiklis Raudsepale omistatud lause, et Olerex tekitas biokütuse kohustuse täitmata jätmisega teistele kütuse hulgituru osalistele 2022. aastal kahju vähemalt 100 miljonit eurot, on valeväide, mis tuleb Olerexi ja Raudsepa poolt avalikult ümber lükata. Olerex nõudis täiendavalt ka seda, et kui lause puhul on tegemist hinnanguga, siis Terminal peab avaldama avaliku teavituse, et tegemist on ebakohase väärtushinnanguga, mille avaldamine oli õigusvastane.