Lux Express by OnniBus nime kandvad bussid opereerivad esialgu kahel linnadevahelisel liinil: Helsingi-Turu ja Helsingi-Jyväskylä. Mõlemal liinil teevad bussid kokku 70 väljumist nädalas ning augustis lisanduvad liinivõrku veel kaks linna: Helsingi-Tampere ja Helsingi-Kotka.

Lux Express nentis, et Onnibus on Soome turul juhtiv bussifirma ning otsus osta Eesti ettevõtte teenuskontseptsiooni frantsiis on ajalooline nii seal kui siin.