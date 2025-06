Statistika paljastab: põhipalgaga pole rahul just nii paljud

Kui aasta tagasi ei tulnud oma palgaga toime viiendik töötajatest ja töötasuga ei olnud rahul 42 protsenti töötajatest, siis sel kevadel on kehvasti toimetulevaid töötajaid juba neljandik ning töötasuga on rahulolematud peaaegu pooled (48 protsenti) töötajaist. Rohkem kui pooled töötajaist (55 protsenti) viitasid uuringus, et nende toimetulek on aastaga halvenenud.