Õhku lennanud mahlapudel tekitas 2500-eurose kahju

«Lõhkenud mahlapudel on hea näide sellest, kuidas kahju võib tulla täiesti ootamatult ja isegi jaburalt. Tegemist oli kodus tehtud viinamarjamahlaga, mis oli jäänud lauale seisma. Klaasist 2-liitrises klaaspudelis läks käärimise tagajärjel surve nii suureks, et üks hetk see plahvatas. Plahvatus pidi olema päris tugev, sest klaasikillud tungisid köögi krohvitud seina sisse ja kahjustasid ka mööblit. Kahjuhüvitis selle juhtumi puhul oli 2500 eurot,» rääkis If Kindlustuse varakindlustuse grupijuht Lauri Nõu.