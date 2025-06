Venemaa prokuratuur väitis, et Domodeovo lennujaama omanik Dmitri Kamenštšik ning tema äripartner Valeri Kogan on lääneriikide käepikendused Venemaa majanduse nõrgendamisel ning viivad kasumit ebaseaduslikult riigist välja. Kokku suunasid mehed süüdistuste kohaselt välismaale 18 miljardit rubla (199 miljonit eurot).

Briti mainekas majandusleht Financial Times kirjutab, et prokurör tõi oma süüdistuse kinnituseks asjaolu, et mõlematel meestel on välismaised passid.