Harjumaal avati üks Eesti suurimaid päikeseparke

Harjumaal, Kehra külje all värskelt valminud päikesepargi ettevalmistustööd algasid mullu suvel. Esimene, väiksem pargi osa pea 7,5 megavatise (MW) võimusega valmis ja alustas tootmist selle aasta jaanuaris. Juuni keskpaigaks on valminud ka teine, 45 MW võimsusega pargi osa ning päikesepark on valmis täisvõimsusel töösse lülituma.