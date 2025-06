Juulist muutuv liiklusseadus paisutab kauba kojuveo kallimaks

«Uus seadus üleüldisema liiklusohutuse tõstmiseks on igati tervitatav. Paraku toob see kuller, kolimis- ja transpordifirmadele ning nende klientidele kaasa ka olulisi probleeme, kuna siiani pole uue seaduse loomise kõrval välja pakutud lahendusi, et neid probleeme leevendada,» lausus Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) juhatuse liige Herkki Kitsing.

Tema sõnul on suurimaks mureks linnades, eelkõige Tallinnas, peatumisvõimaluste puudus kaubavedajatele. «Kõnniteel peatumist üritasime alati vältida, aga nüüdsest on see täielikult ära keelatud. Sõiduteel peatumise eest saab aga liikluse takistamise eest trahvi või kaasliiklejate sõimu. Oleme juba pikemat aega püüdnud teha koostööd kohalike omavalitsustega, et luua olulisematesse kohtadesse eraldi kaubalaadimisalad. Paraku ei ole seni lahendusi leitud,» nentis Kitsing.