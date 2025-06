Toornafta on kallinenud juunis pea viiendiku võrra. Diislikütuse hind on tõusnud koguni enam kui 20 protsenti, bensiini hind 10 protsenti. Eriti kiire on olnud kallinemine viimasel nädalal, kus näiteks diislikütuse hind on kerkinud ligi 16 protsenti.