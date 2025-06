Kerkiv käibemaks tõstis hüppeliselt uusarenduste müüki

Uus Maa Kinnisvarabüroo analüüsiosakonna juhi Sten Renar Subatšjuse sõnul tehti Eestis mais korteritega 1836 ostu-müügitehingut, mis on tänavuse aasta kõrgeim tulemus. «Lisaks suuremale tehinguarvule kasvas üle Eesti ka kinnisvaratehingute mediaanhind võrreldes mullusega neli protsenti. Turg on aastatagusega võrreldes kasvanud vaatamata erinevatele maksutõusudele ja madalale tarbijakindlusele. Oma osa turukasvule andsid ka tõusvad tehingumahud populaarsete suvituspiirkondade kinnisvaraga – näiteks kasvas Pärnumaa tehingute arv kuuga üle 40 protsendi,» rääkis Subatšjus.

«Kõige märgilisem on Tallinna uusarenduskorterite tehingute 20-protsendiline kasv võrreldes aprilliga ning 40-protsendiline kasv võrreldes mullu sama ajaga, mille taga on peamiselt 1. juulil jõustuv käibemaksutõus. Inimesed tahavad lepingu enne ära sõlmida ning sellepärast on ka juunis oodata keskmisest rohkem tehinguid. Maksutõusu pikemat mõju saab aga hinnata alles teisel poolaastal,» ütles Subatšjus.