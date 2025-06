Viking Line tihendas suvist sõiduplaani

10. juunil kirjutas Postimees , et Viking Line valmistub tihedaks suvehooajaks Tallinna–Helsingi liinil. Toona teatas ettevõte, et Helsingi–Stockholmi liini teenindavad laevad teevad suvel iga päev edasi-tagasi reisi ka Helsingist Tallinna. Koos liinil sõitva Viking XPRSiga on 18. juunist kuni 10. augustini sõiduplaanis kuus väljumist päevas, reedeti ja pühapäeviti seitse väljumist.

«Majandusolukord võib olla ebakindel, kuid inimeste soov reisida ei ole kuhugi kadunud – eriti kui tegu on lihtsa, mugava ja soodsa puhkusevõimalusega. Ootame taas väga edukat suve Eesti–Soome liinil. Mitmed väljumised on juba praegu välja müüdud, kuigi tavaliselt broneeritakse pileteid viimasel hetkel,» kommenteeris Viking Line'i kommertsdirektor Minna Tuorila toona.

Tuorila sõnas viimati, et Eesti positsioon ei paista soomlaste eelistatuima suvepuhkuse sihtkohana kusagilt ohustatud. «Stockholm on kindlalt teisel kohal ja alles seejärel tulevad kaugemad lennusihtkohad. Märkimisväärselt on kasvanud ka nende reisijate hulk, kes võtab kaasa oma auto. Kui eelmisel aastal jäid Pärnu ja Ida-Eesti suuremast turismivoost eemale, siis tänavu usume, et inimesed sõidavad ka Tallinnast kaugemale, et avastada uusi paiku ja nautida soodsamaid puhkusevõimalusi,» lisas ta.