Ametiühingute keskliidu juht Kaia Vask lausus, et üks kartus paindliku tööaja lepingutega on, et ebastabiilne töötasu võib olla pankade jaoks punane rätik ning selliste lepingutega töötajad ei saa pangast enam laenu.

Pangad otseselt töölepingu sisu vastu huvi ei tunne ning keskenduvad laenutaotleja viimase 6 kuu sissetulekutele ja vaatavad, kas see on laenu saamiseks piisav. Kui sissetulekud on kuude lõikes kõikuvad – ja see on mõistetav, et teatud erialadel on sesoonsus ja sissetulekute kõikumine, analüüsitakse pikemat perioodi ning küsitakse inimeselt põhjendusi. Küll aga tunnistavad pankade esindajad, et tõepoolest võib nende riigikogus eelmisel nädalal esimese lugemise läbinud töölepinguseaduse muutmise eelnõus sätestatavate lepingutega tekkida probleeme.