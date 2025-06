Just see pidurdab enim saarte majandust ja turismi

Õiglane praamiliiklus MTÜ poolt tellitud Norstati uuringust selgub, et iga viies Eesti elanik on kokku puutunud sellega, et reis saartele on praamipileti hinna tõttu ära jäänud. Statistikaamet andmetel külastas 2024. aastal Saaremaad 10 000 turisti vähem, kui aasta varem.