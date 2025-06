Lagarde: euro ei saa reservvaluutaks ilma ühtse võlaturuta

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde ütles esmaspäeval peetud kõnes, et maailmas valitsev geopoliitiline ebastabiilsus on loonud harukordse võimaluse, et tugevdada euro rolli ülemaailmse reservvaluutana. Selle saavutamiseks on aga vajalikud mitmed sügavad reformid alates kapitaliturgude lõimimisest kuni Euroopa Liidu otsustusmehhanismide muutmiseni.