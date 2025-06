Leedu konkurentsiedu võti: ära käitu nagu Eesti!

Läti jäi küll 38. positsioonile ehk Eestist tahapoole, ent tõusis siiski seitsme koha võrra. Leedu on hüpanud üheksa kohta üles, 21. positsioonile – mis on isegi kõrgem kui Eesti 22. koht kolm aastat tagasi, mil algas langustrend.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) ütles Postimehele raportit kommenteerides, et positiivne tulemus on seegi, et viimaste aastate keerulises majandusolukorras on Eesti suutnud oma kohta hoida. Ka Leedu koht paranes edetabelis Keldo arvates suuresti tänu majandusolukorra muutumisele, mida mõjutavad suuresti SKT, väliskaubandus ja inflatsioon.