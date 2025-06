Tähtajaks on neljapäev, mil aegub aprillis antud 75-päevane viivitus. Kui Trump peaks taas käsu andma, et seadust ei jõustataks, võivad kriitikud pöörduda kohtusse, süüdistades presidenti põhiseaduslike kohustuste täitmata jätmises.

«Kui seadus on olemas, kuid keegi ei jõusta seda – kas see siis üldse kehtib?» küsis Bloomberg Intelligence’i jurist Matt Schettenhelm, viidates võimalusele, et kasutajad või juristid võivad peagi esitada hagi just mittejõustamise vastu.