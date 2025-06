LEEDU ETTEVÕTJA Leedu edu võti: ära käitu nagu Eesti

Kellelgi pole enam kahtlust: Eesti ettevõtluskeskkond on stagneerunud, samas kui meie lõunanaabrid – Läti ja Leedu näitavad kiiret kasvutempot. Isegi nii kiiret, et Eesti asub Leedust rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelis tosin kohta tagapool. «Eestlased on mugavad, unustanud oma tugevused ja võtnud üle Leedu vead. Leedu on käitunud vastupidi,» tõi Leedu ettevõtja Robert Juodka välja ühe põhjuse.