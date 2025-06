Kantar Emori uuringueksperdi Katrin Männaste sõnul on YouTube olnud läbi aastate meeste, rahvuse lõikes sagedamini mitte-eestlaste lemmik. «Kui varem hindasid brändi eriti nooremad mehed, siis nüüdseks on brändi positsioon keskealiste ja vanemate hulgas isegi tugevam,» kommenteeris Männaste. «Möödunudaastase esikoha loovutanud Kalevi meeldivuses on seevastu kahel viimasel aastal märgata võidukäiku just noorte, alla 25-aastaste hulgas,» lisas ta.