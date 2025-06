Austria: EL peaks olema avatud Venemaa gaasiimpordi taastamisele

Austria energiaministeerium teatas majandlehele, et Brüssel peab säilitama võimaluse olukorra ümberhindamiseks, kui sõda on lõppenud. Financial Times kirjutab, et see avaldus kinnitas varasemaid teateid, et Austria riigisekretäri Elisabeth Zehetneri palvel arutati seda küsimust esmaspäeval euroliidu kolleegide kohtumisel Luksemburgis.