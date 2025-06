Trump andis rohelise tule Nippon Steeli ülevõtule: USA valitsus saab erikontrolliõiguse

Reedel allkirjastatud täidesaatva korraldusega kiitis USA president Donald Trump heaks Jaapani Nippon Steeli 14,9 miljardi dollari suuruse ülevõtupakkumise U.S. Steeli aktsiatele. Kuigi tehingu rahaline sisu jäi muutumatuks, muutus palju selle olemus: tegemist pole enam tavapärase ülevõtmisega, vaid valitsuse kontrolliga partnerlusega, mille keskmes seisab nn kuldaktsia – instrument, mis annab USA valitsusele vetoõiguse strateegiliste otsuste üle.

Kokkuleppe kohaselt jääb U.S. Steeli peakorter Pittsburghi, ettevõtte tegevjuht peab olema Ameerika kodanik ning ettevõtte juhatuses peab olema enamus USA esindajaid. Lisaks ei tohi tehingu järel muuta tootmiste asukohti, lõpetada lubatud investeeringuid ega viia tundlikke andmeid või oskusteavet välismaale ilma USA valitsuse nõusolekuta. See tähendab, et valitsusel säilib sisuline kontroll ka eraettevõttes, mida formaalselt juhib välisfirma.