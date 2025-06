Tööandjad: konkurentsiseaduse kompromiss tagab euroopaliku õigusselguse

Konkurentsiseaduse muutmine on päevakorras olnud juba paar aastat, kuna on vaja võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu direktiiv (ECN+) eesmärgiga luua ELis hästi toimiv konkurentsijärelevalve. Probleemid tekkisid aga siis, kui õiguseksperdid avastasid oma üllatuseks, et konkurentsialaste vaidluste lahendamine on seaduseelnõuga Eestis liikumas haldusmenetlusse, mis annaks konkurentsiametile senisest kordades lihtsamaid võimalusi haldussuva alusel ettevõtteid trahvida. Õiguseksperdid rõhutasid, et senise praktika järgi lahendavad konkurentsialaseid rikkumisi maakohtud väärteomenetluses ning nii peab see ka kindlasti jääma.

Vaidlused peab lahendama kohus

«See tants eelnõu ümber on käinud juba paar aastat ja suuresti on see õigusteoreetiline vaidlus ehk küsimus on selles, kuidas võtta EL-i direktiiv üle nii, et see sobituks Eesti õigusesse, oleks osapooltele mõistlik, tagaks Euroopa Liidu nõudmiste sajaprotsendilise täitmise ja seeläbi pädevalt kontrollitud konkurentsiolukorra,» ütles Palts, lisades, et üllatavalt on vaidlus omandanud väga tugevalt poliitilise alatooni ning kõlama on hakanud süüdistused, mis tööandjatele on arusaamatud.