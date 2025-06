Nüüd kinnitab sisejulgeolekuministeerium (DHS), et haarangud peaksid keskenduma USA-s ebaseaduslikult viibivatele kriminaalse taustaga isikutele. «Järgime presidendi juhiseid ja jätkame tööd, et eemaldada Ameerika tänavatelt kõige hullema taustaga ebaseaduslikud immigrandid,» vahendab The Wall Street Journal DHS-i pressiesindaja Tricia McLaughlini sõnu.