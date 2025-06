Konkurentsiameti haldusmenetluse valdkonna juhi Kadri Lepikulti sõnul on ausa konkurentsi toimimise eelduseks, et ettevõtjad tegutsevad turul iseseisvalt ja langetavad oma otsuseid sõltumatult. «Hinnaotsused tuleb teha iseseisvalt. Head kavatsused või vabatahtlikkus ei vabasta vastutusest, kui sisult on tegemist hinnakokkuleppe ehk kartelliga,» ütles Lepikult.

Seoses 1. juulist rakenduva käibemaksutõusuga on olnud üleskutseid sõlmida n-ö ausa kauplemise kokkulepped. Igasugune hinnakokkulepe – olgu see seotud hindade tõstmise, mittetõstmise, alandamise või ulatuse piiritlemisega –, ka siis, kui see on vabatahtlik või mittesiduv, võib sellise iseseisva otsustamise asendada kooskõlastatud tegevusega ja seeläbi neutraliseerida tegeliku hinnakonkurentsi.