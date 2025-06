Tegemist on turundusliku võttega, mida kasutavad ära Venemaa kohalikud ettevõtted, kuna Soomel on puhta, kvaliteetse ja usaldusväärse tootjamaa maine, kirjutas Yle.

Soome on Venemaal jätkuvalt tugev kvaliteedi ja loodusläheduse etalon, isegi siis, kui poliitilised suhted on kahe riigi vahel pärast 2022. aastat halvenenud. Tarbijaid see siiski ei heiduta – vastupidi, Soome-stiilis tooted püsivad hinnas.