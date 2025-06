Finnair tühistab streigi tõttu üle 140 lennu

Kõik, kelle lend tühistatakse, saavad sellest teate niipea, kui otsus on tehtud. Seejärel saadetakse reisijale uus reisiplaan. Soovi korral on võimalik pakutud marsruuti muuta olemasolevate kohtade piires või broneering üldse tühistada ning taotleda tagasimakset kasutamata pileti eest.

Finnairi klienditeenindusel suur koormus

Seisakust tingitud massilised tühistamised on toonud kaasa suure koormuse Finnairi klienditeenindusele, mistõttu on ooteajad tavapärasest pikemad. Et häireid ennetada, on Finnair juba varem võimaldanud streigipäevadel reisida plaaninutel oma lende ümber broneerida. Seda võimalust on kasutanud juba tuhanded reisijad.