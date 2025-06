Sinsay avas uue kaupluse

Tegemist on 21. Sinsay kauplusega Eestis ning ettevõte jätkab laienemist. Lähikuudel on oodata uusi avamisi näiteks Raplas, Narvas, Maardus ja Pärnus.

Stroomi Keskuse 2. korrusel asuv 550 ruutmeetri suurune kauplus pakub klientidele laia valikut tooteid. Uus pood koondab ühte kohta naiste-, meeste- ja lastekollektsioonid. Lisaks on kaupluses eraldi kodutoodete osakond.

Uue poe avamine Tallinnas kinnitab brändi tugevat positsiooni kohalikel turgudel. Sinsay on viimastel aastatel jõudsalt arenenud kogu Baltikumis, pakkudes noortele ja peredele taskukohaste hindadega moekaupa nii füüsilistes kauplustes kui ka e-kanalites.

LPP Estonia tegevjuhi Svetlana Malatoki sõnul on Sinsay edu aluseks hea kättesaadavus ja selge väärtuspakkumine. «Sinsay muljetavaldav kasv Eestis näitab selgelt, et kohalik tarbija hindab kaasaegset, trendikat ja taskukohast valikut.»