SWEDBANK SELGITAB Kumb on kasulikum - väikelaen või järelmaks?

Inimesed kipuvad järelmaksu võtma oluliselt kergekäelisemalt kui väikelaenu, isegi kui selle intress või kogukulu on suurem. Mingil põhjusel ei mõelda, et tegemist on laenuga. Kui aga hakata hoolikalt tingimusi lugema, võib selguda, et tegemist võib olla lausa väga kalli laenutootega.