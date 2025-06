Inkassofirmad saadavad ekslikke nõudeid

Postimehe poole pöördus maikuus inimene, kes ütles, et saab telefonile sõnumeid nõudega, Julianus Inkassole võlg ära maksta. Kuna lugejal polnud laene-trahve ja seega ka võlga mitte, siis pidas ta sõnumeid klassikalisteks petusõnumiteks, millega püütakse inimestelt raha välja petta – sääraste sõnumite eest hoiatab oma lehel ka Julianus ise. Julianus Inkasso ütles aga Postimehele, et antud juhul polnud tegu petusõnumitega vaid ongi päriselt nendelt tulnud. Ainult….et need saadeti valele inimesele. Julianus ütles, et selline olukord võib tekkida, kui võlgnik on telefoninumbrit muutnud ja see on läinud teise inimese kasutusse. Nii läheb sellepärast, et inkassofirma ise ei kontrolli, kas võlgniku kontaktandmed on õiged. Samuti teatati Julianuselt, et neil pole võimalik sõnumisse kirja panna inimese nime, kellele sõnum mõeldud on. Andmekaitseinspektsioon sellise mõtteviisiga päris rahul pole.