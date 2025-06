UURING KINNITAB Eestis teenivad põhitöö kõrvalt kõige rohkem lisaraha just nemad

Uuringu andmetel on 69 protsenti Eesti elanikest viimase aasta jooksul teeninud lisaraha või selle peale mõelnud. «Lisaraha teenijate ja lisatööst huvitatute osakaal on võrreldes 2023. aastal tehtud uuringuga püsinud stabiilne. Samas on märgatavalt kasvanud rahulolematus töö, karjääri ja eelkõige sissetulekuga. Rahulolematus on suurem madalama haridustaseme ja sissetuleku korral, pigem mittetöötavatel inimestel,» selgitab Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger