Elisa: juht peab oma emotsioone valitsema, et hoida tiim tasakaalus

Iga juht on inimene ning nii on ka juhtidel tunded, hoiakud ja aeg-ajalt esinevad halvad päevad. Kui töötajaskonna puhul on nende tunnete õiges kontekstis välja näitamine enamasti tervitatav – kasvõi näiteks selleks, et juht saaks aru, et mingi osa tööst põhjustab ebavajalikku stressi ja see tuleks ära lahendada – siis liidri puhul võib valel hetkel välja näidatud ebakindlust kiirelt probleeme tekitama hakata.

On täiesti loomulik, et ka juhid lähevad stressi, tunnevad millegi osas ebakindlust ega suuda olla igal hetkel valmis tegema keerulisi otsuseid. Ent need on emotsioonid, mida harilikult tiimiliikmed oma juhilt ei oota. On paratamatu, et juhi poole vaadatakse oodates kindlust ja selgust, aga kui juht libastub ja ei suuda seda pakkuda, on probleemid kiired tekkima. Mitte küll kohe, ent kui tiimile hakkab tunduma, et ka juhil hakkab tekkima misiganes põhjusel paanika või ei suuda ta toime tulla stressiga, võimenduvad kõik need sarnased tunded, mida nad ise vahepeal tunda võivad, mitmekordselt.