Eesti börsiettevõte toob tehisaru toel auto ostuprotsessi olulise muutuse

«Täna on auto ostuprotsessis mitmeid kohti, mis on nii auto ostja kui ka müüja jaoks ajakulukad ja kohmakad. Näiteks kui inimesel on auto välja valitud ja tuleb hakata tegelema finantseerimise ja kindlustusega, siis vajub suhtlus müüja ja kliendi vahel tihti ära. AI toel saaks seda aga paremini üleval hoida, anda inimesele infot, kus tema auto on, mis sellega toimub ja millal on oodata selle üleandmist,» selgitas Modera juhatuse liige Janek Prümmel.