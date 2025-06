«Tõesti, nii palju häid staare ei ole vist kunagi varem ühel suvel siin olnud. Kõik sellised sündmused - olgu need seotud kultuuri, muusika või spordiga - on need, mis toidavad turismi ja hotellisektorit,» sõnas Käpp.

«Me muidugi tahaksime, et kõik külalised tuleksid Tallinnasse just meie hotelli pärast, aga kahjuks see nii ei ole. Tavaliselt on see ikkagi mõni sündmus, mis inimesed siia toob,» lisas ta.