EKSPERT SELGITAB Üürikorterid investeeringuna on jätkuvalt ebaatraktiivsed

«Tallinnas oli juuni alguses keskmine üüritootlus pelgalt 4,6 protsenti ja Tartus 5,2 protsendi juures. Üürihindade kasv on olnud üheskoos ostu-müügihindade kasvuga viimase paari aasta vältel ligi nullilähedane või on ka kohati hinnatasemed taandunud, mille juures sarnaselt ostu-müügiturule on ka üüriturul olnud põhjuseks suuresti laialdane pakkumismaht,» selgitas Eliste.