NOORED TÖÖPÕLLUL Eksperdid annavad nõu, kuidas esimesel töökohal targalt toimetada

Lause «Palju õnne, osutusid edukaks kandidaadiks ning ootame sind meie tööperega liituma!» paneb kindlasti südame põksuma. Enne tööpakkumise vastu võtmist tasub aga oma elevust ohjeldada ja uurida tööandjat veidi põhjalikumalt. Selleks võiks teha kiire veebiotsingu ning kontrollida e-äriregistrist ettevõtte tausta, et eesootava töö suhtes oleks turvalisem tunne.

«Kui keegi palub sul tööle asuda lepinguta või lubab, et see tehakse kunagi hiljem ära, siis ära nõustu sellega. Kirjalik tööleping on sinu kaitse,» rõhutab Marjapuu. Lisaks ei tohi tema sõnul kunagi nõustuda tasuta proovipäevaga, sest selline pakkumine ei ole seadusega kooskõlas.