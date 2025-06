Jaapan impordib esmakordselt pärast kaheaastast pausi Vene toornaftat

Pärast enam kui kaheaastast pausi on Jaapan taas alustanud Vene toornafta importi. 8. juunil saabus Taiyo Oili rafineerimistehasesse 600 000 barreli jagu Sakhalin Blend toornaftat, mille tõi kohale sanktsioonide all olev tanker Voyager. Tehing on tekitanud rahvusvahelist tähelepanu, sest tegemist on esimese sellise ostuga pärast 2023. aasta jaanuari, kirjutas Nikkei Asia.