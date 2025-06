FlixBusi asepresident: Eesti bussivõrk on tugev, kuid arenguruumi jagub

Leman tõdes, et Eestis on bussiturg üsna hästi arenenud. Tema sõnul on Eestis mitmeid tegijaid ja piirkondlik ühenduvus on hea ehk peaaegu igast, ka väiksemast linnast, saab bussiühendusega suurematesse linnadesse, nagu Tallinn, Tartu või mõni muu.

Uurides, aga ööbusside kohta, märkis Leman, et nende osas on Eestis olukord keerulisem. Toimiva ööliini loomiseks on Lemani sõnul vaja vähemalt kahte linna, mida saab ühendada. See tähendab, et reis peaks algama õhtul ja jõudma sihtkohta varahommikul, mitte keset ööd. Praegune Flixbusi bussivõrgustik pakub mitmeid pikamaareise, mis väljuvad enne südaööd ja suunduvad näiteks Läti, Leedu, Poola või Saksamaa suunas. Siseriiklikult on sellist toodet keeruline pakkuda.