Koondamised: tihe konkurents jätab tööta 40 inimest

Praeguseks on suve esimesel kuul suurima koondatavate arvu töötukassale teatanud mööbli tootmise valdkonnas tegutsenud Enima Trade OÜ, kellel on plaanis koondada 38 töötajat. E-äriregistrist vaadates on näha, et firmas töötabki 41 töötajat, mis tähendab seda, et koondamisteate on saanud peamiselt kõik töötajad.