Luminor laenas 300 miljonit eurot

«Emissioon tugevdab Luminori omavahendite ja kõlblike kohustuste positsiooni, laiendab panga rahastusstruktuuri ning kasvatab investoribaasi. See annab meile tugeva positsiooni, et olla jätkuvalt toeks oma klientidele ning kasvatada äri,» märkis Luminori finantsjuht Johannes Proksch.

Võlakiri, mis on tagasiostetav aasta enne lõpptähtaega ja millele Moody’s on andnud reitingu A2, on noteeritud Iiri börsil ning emiteeritud Luminori EMTN-programmi (Euro Medium Term Note) ja pandikirjaprogrammi raames. Tehingu kaaspeakorraldaja oli LuminorMarkets.